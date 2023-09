La Nazionale Italiana sta cercando di ricostruire un progetto che, con la vittoria dell’Europeo nell’estate 2021, sembrava poter garantire un futuro importante. In realtà, nelle settimane successive si è tornati nel baratro: prima la mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, poi il recentissimo addio di Roberto Mancini in direzione Arabia Saudita.

Ora al comando dell’Italia c’è Luciano Spalletti, neo campione d’Italia con il Napoli, che sta cercando di instaurare un nuovo corso. Tanti i giocatori che piacciono, compreso uno in parte inatteso come l’esterno dell’Inter Carlos Augusto. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano infatti, la Federazione Italiana sta cercando di convincere l’esterno interista ad abbracciare l’azzurro, forte del doppio passaporto in suo possesso grazie alle origini italiane dei bisnonni. Al momento, però, pare che il classe 1999 sogni una chiamata della nazionale brasiliana.