Archiviato (per ora) il capitolo europeo, si torna a pensare al campionato. Con il solito tour de force generato dal mix tra impegni di Champions e di Serie A, non c’è tempo per soffermarsi e riflettere eccessivamente sulle partite concluse. Bisogna immediatamente voltare pagina. Ecco perché Inzaghi deve indirizzare tutta la sua attenzione sulla prossima sfida, in programma domenica contro l’Empoli. Nella trasferta toscana l’Inter potrebbe ritrovare alcuni giocatori importanti, a partire da Calhanoglu.

Il turco è stato il grande assente nel match con la Real Sociedad: la sua mancanza in mezzo al campo si è sentita parecchio. Ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex Milan dovrebbe essere già pronto a rientrare. Ieri si è allenato a buon ritmo e in campo, seppur svolgendo del lavoro differenziato. Oggi, a meno di colpi di scena, dovrebbe tornare in gruppo diventando a tutti gli effetti arruolabile per la gara di Empoli. In tal caso, per lui subito una maglia da titolare: difficile che Inzaghi lo lasci in panchina, la trasferta di Champions ha dimostrato quanto sia fondamentale in cabina di regia.

Ancora in divenire, invece, la situazione di Cuadrado. In colombiano è ancora alle prese con il fastidio al tendine rimediato in nazionale: l’infiammazione non è sparita, ma appena passerà il dolore, El Panita tornerà a essere a disposizione al 100%. Infine, arrivano rassicurazioni sul fronte De Vrij: solo una botta per lui con la Real Sociedad, niente di serio.