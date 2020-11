Italia, D’Ambrosio ha raggiunto Coverciano: test in mattinata. Attesi altri 6 giocatori

Danilo D’Ambrosio si è aggregato nella tarda serata di ieri al ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano, in vista dell’amichevole in programma domani sera con l’Estonia e dei prossimi impegni in Nations League.

Come riportato da Ansa, con lui anche il capitano del Milan Alessio Romagnoli: entrambi si sono sottoposti questa mattina ai consueti test per l’ingresso in ritiro. Altri giocatori sono attesi in giornata, fra questi Berardi, Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Insigne e Jorginho.

Per la positività confermata di Lorenzo Pellegrini, i giocatori della Roma restano in isolamento fiduciario, fra questi i convocati in azzurro Cristante e Spinazzola.

