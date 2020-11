GdS – Il paradosso di Eriksen: ora fa più notizia quando gioca. Serve un colpo di scena

Christian Eriksen rimane sicuramente uno dei misteri irrisolti dell’Inter di Antonio Conte. Da quando è arrivato in Italia, il fantasista danese non è riuscito ad incidere come ci si aspettava dopo il rendimento avuto con il Tottenham in Premier League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Spurs non ha spostato nulla nell’economia nerazzurra, non ha aggiunto la differenza che tifosi e dirigenza si auguravano. Tanto da arrivare ad un paradosso incredibile: fa più notizia quando gioca rispetto a quando resta ai margini. Il destino sembra scritto, servirebbe davvero un colpo di scena per vederlo immerso nel progetto.

