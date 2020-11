Le due Inter di Conte a confronto: 6 punti in meno e una difesa che fa acqua

Il confronto tra le due Inter di Antonio Conte non lasciano dubbi. Pur avendo inserito in rosa quest’anno gente del calibro di Vidal,Kolarov eHakimi la squadra nerazzurra ha iniziato con il freno a mano tirato rispetto ad un anno fa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 6 i punti in meno raccolti da Lukaku e compagni in queste prime 7 giornate. Ma non solo. L’Inter era riuscita a mantenere la porta inviolata per quattro volte, nelle prime sette giornate. Quest’anno è accaduto solo col Genoa.

