Bufera su Dimarco e Pio: il gesto degli azzurri fa esplodere i social

Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, nel post-partita la Rai ha mandato in onda un retroscena dal ritiro azzurro che ha subito fatto discutere. I giocatori stavano seguendo i rigori tra Galles e Bosnia Erzegovina, decisivi per conoscere l’avversaria nella finale playoff.

In quelle immagini si vedono Federico Dimarco, Pio Esposito e Guglielmo Vicario esultare per il passaggio del turno della Bosnia. Un gesto che è bastato per riaccendere le solite tensioni.

Sui social, infatti, si è subito creato il classico fronte opposto: da una parte chi ha ridimensionato l’episodio, parlando di una reazione spontanea in un contesto informale che nemmeno avrebbe dovuto essere mostrato; dall’altra chi ha colto l’occasione per attaccare, trasformando tutto nell’ennesima polemica contro i giocatori dell’Inter.

Il risultato è sempre lo stesso: il dibattito si sposta dal campo alle rivalità tra tifoserie, con accuse e sospetti che poco hanno a che fare con la Nazionale. Un clima che finisce per appesantire ed intossicare l’ambiente proprio quando servirebbe unità e sostegno attorno agli azzurri.