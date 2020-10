Italia Under 20, Pirola e Oristanio convocati dal ct Bollini: presenti altri due “interisti”

Il ct Alberto Bollini dell’Italia Under 20 ha diramato la lista dei convocati in vista dello stage al CPO dell’Acquacetosa di Roma, in programma dal 4 all’11 ottobre. Nell’elenco presenti i nerazzurri Pirola e Oristanio. Con loro anche Esposito e Salcedo, in prestito rispettivamente a Spal e Verona.

L’elenco dei 27 candidati:

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Saiano (Imolese), Stefano Turati (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Devid Eugene Bouah (Roma), Riccardo Calafiori (Roma), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Davide Ghislandi (Atalanta), Caleb Okoli Memeh (Spal), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Olbia), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Daniel Maldini (Milan), Simone Panada (Atalanta), Alessio Riccardi (Pescara), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus), Destiny Udogye (Hellas Verona), Emanuele Zuelli (Chievo);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Ascoli), Lorenzo Colombo (Milan), Sebastiano Esposito (Spal), Roberto Piccoli (Spezia), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona).

