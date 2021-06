Jiangsu, addio centro sportivo: è cominciata la demolizione. Le foto dalla Cina

La società si è sciolta all'inizio del 2021 con la rinuncia di Suning

La solerzia cinese in tema di infrastrutture non la scopriamo oggi: quello che è certo, invece, proprio oggi, è che il centro sportivo dell'ormai fu Jiangsu Suning - società di fatto sciolta dopo il ritiro della famiglia Zhang, che intanto possiede ancora l'Inter - non rimarrà una cattedrale nel deserto. A testimoniarlo, infatti, sono alcune foto provenienti dalla Cina e che dimostrano come sia già partita la demolizione del Xuzhuang Football Training Center, il centro d'allenamento della società, inaugurato nel 2017.