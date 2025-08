Josep Martinez salta la prima amichevole: cos’è successo

Si è svolta nella mattinata di oggi – domenica 3 agosto – la prima amichevole estiva dell’Inter di Cristian Chivu che ha giocato contro la formazione Under 23 di Stefano Vecchi per una sorta di “test in famiglia”. Per la prima squadra nerazzurra erano assenti tre giocatori: i primi due già noti erano Bisseck e Zielinski, out per infortunio.

Il terzo giocatore assente nella prima squadra dell’Inter era Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo non era neanche in distinta e infatti hanno giocato un tempo a testa di questa gara il titolare Sommer e il terzo portiere Di Gennaro. Matteo Barzaghi, inviato sul campo per Sky Sport, ha svelato il motivo dell’assenza.

Josep Martinez negli ultimi giorni ha infatti subito un fastidioso mal di schiena che lo ha anche frenato negli allenamenti e per questo motivo oggi si è preferito risparmiarlo in via cautelativa. Nei prossimi giorni il portiere spagnolo testerà nuovamente le sue condizioni fisiche in vista delle prossime amichevoli dell’Inter.