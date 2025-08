La cronaca in diretta di Inter-Inter U23 2-2: primo gol di Bonny

Cominciano le amichevoli estive dell’Inter di Cristian Chivu che oggi ad Appiano Gentile scende in campo per sfidare la seconda squadra di Stefano Vecchi in quest a sorta di test in famiglia. Seguite con noi la diretta di questa gara e in diretta sul nostro canale YouTube.

Cronaca LIVE Inter-Inter U23: segui con noi la prima amichevole dei nerazzurri di Chivu

28′ | Gol del 2-2 di Mosconi, pareggia l’Under 23 grazie a un brutto errore di Dumfries che di testa serve il giovane nerazzurro tutto solo davanti a Sommer

24′ | Lautaro Martinez sfiora il gol del 3-1, palla alta di pochissimo sopra la traversa

20′ | Cresce di ritmo e condizione la prima squadra dell’Inter: qui arriva al tiro Dumfries che però viene murato dall’uscita bassa di Melgrati

16′ | Assist di Lautaro e gol di Bonny per il 2-1 dell’Inter: l’argentino imbuca per il francese che in due tempi segna, prima parata di Melgrati e poi la ribattuta in rete

14′ | Gestisce palla la prima squadra che costruisce soprattutto sulla sinistra con Bastoni e Asllani

11′ | Pareggia l’Inter con l’autorete di Kamate che sbaglia il retropassaggio e la gestione del possesso finendo per spingere la sfera nella sua porta

7′ | Passa subito in vantaggio la squadra Under 23 con il gol di Spinaccé che spinge in porta da due passi un bel pallone crossato in area da Cocchi dalla sinistra

4′ | Sommer compie una bella parata ravvicinata su Spinaccé

2′ | Buon avvio di partita dell’U23 che gioca con coraggio

1′ | Inizia la partita

1° TEMPO

Inter-Inter U23, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 59 Zalewski, 94 F. Esposito, 40 Farronato. Allenatore: Cristian Chivu

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 44 Berenbruch, 14 Bovo, 10 Kamate, 3 Cocchi; 30 Mosconi, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 22 Zamarian, 2 Avitabile, 8 Zarate, 9 Topalovic, 11 Sarr, 15 Stante, 16 Venturini, 17 Motta, 26 Garonetti, 35 Zuberek, 45 Agbonifo, 63 Fontanarosa. Allenatore: Stefano Vecchi