Le formazioni ufficiali di Inter-Inter U23: esordio in attacco

L’Inter ha comunicato le formazioni ufficiali dell’amichevole “in famiglia” che si svolge oggi ad Appiano Gentile tra la prima squadra di Cristian Chivu e la formazione Under 23 di Stefano Vecchi che giocherà per la prima volta nel prossimo campionato di Serie C.

Per i tifosi nerazzurri ci sarà modo di ammirare per la prima volta Bonny in maglia Inter che fiancheggerà Lautaro in attacco: in mediana fuori Calhanoglu e Barella e dentro Sucic e Asllani. Di seguito le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto in questo test, che è anche trasmesso in diretta TV.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 59 Zalewski, 94 F. Esposito, 40 Farronato. Allenatore: Cristian Chivu.

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 44 Berenbruch, 14 Bovo, 10 Kamate, 3 Cocchi; 30 Mosconi, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 22 Zamarian, 2 Avitabile, 8 Zarate, 9 Topalovic, 11 Sarr, 15 Stante, 16 Venturini, 17 Motta, 26 Garonetti, 35 Zuberek, 45 Agbonifo, 63 Fontanarosa. Allenatore: Stefano Vecchi.