CorSport ne è certo: “Altro colpo Inter dal Marsiglia”

Dopo che si è complicato l’affare Ademola Lookman per il rifiuto dell’Atalanta – ma è giusto specificare che non è ancora affatto chiuso -, spuntano diversi nomi dai giornali come possibili piste alternative per il reparto offensivo dell’Inter di Cristian Chivu, qualora l’attaccante nigeriano restasse bloccato a Bergamo.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, una pista potrebbe portare i nerazzurri di nuovo verso Marsiglia. Dopo l’acquisto di Luis Henrique tra maggio e giugno, ora la dirigenza dell’Inter potrebbe tornare in trattativa col club francese per un suo altro talento offensivo che si è espresso molto bene con De Zerbi nell’ultima stagione.

Si tratta di Mason Greenwood, attaccante ex Manchester United che 12 mesi fa è stato anche vicino alla Lazio prima di scegliere proprio il Marsiglia. Il giocatore inglese classe 2001, prima di una vicenda extra-campo che ne ha frenato la carriera, aveva dimostrato grande qualità in Premier League e nell’ultima Ligue 1 ha segnato ben 21 gol.