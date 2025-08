Lookman non strappa con l’Atalanta: l’Inter lo aspetta

Nella giornata di ieri – sabato 2 agosto – è andato regolarmente in scena una sessione di allenamento dell’Atalanta presso Zingonia per quei giocatori che non sono stati convocati per l’amichevole a Lipsia. Tra questi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, c’era anche Ademola Lookman che ha quindi rispettato i suoi programmi col club.

L’attaccante nigeriano dopo la furia sui social dei giorni scorsi per via del rifiuto di Percassi all’offerta dell’Inter, si è comunque presentato al centro sportivo atalantino svolgendo il suo dovere e ha seguito il programma di allenamento per recuperare dal suo attuale infortunio al polpaccio, senza quindi arrivare a uno strappo con l’Atalanta.

Dal canto suo l’Inter si è presa qualche giorno di tempo per riflettere sulla prossima mossa di mercato da attuare in questo momento e, forte di un accordo totale già raggiunto con gli agenti di Lookman, aspetta che possa essere lo stesso giocatore a forzare la mano con l’Atalanta per agevolare una delle trattative più complicate degli ultimi anni.