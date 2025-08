No a Nkunku: l’attaccante arriva dal Dortmund a QUESTA cifra

I dirigenti dell’Inter sono impegnati a cercare di studiare tutte le possibili soluzioni per l’attacco, soprattutto nel caso in cui si decidesse in maniera definitiva di non effettuare nuovi tentativi nella pista Ademola Lookman con l’Atalanta. In queste settimane si sono fatti tanti nomi per l’attacco nerazzurro ma ora ne esce uno nuovo.

Nelle ultime ore è tornato molto di moda il profilo di Christopher Nkunku ma sembra che l’attaccante del Chelsea ora possa essere superato da un altro nome. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter sta seguendo con molta attenzione Karim Adeyemi del Borussia Dortmund che ha un valore di mercato alto ma ben definito.

Il club tedesco chiederebbe almeno 40 milioni di euro per cedere il suo talentuoso attaccante classe 2002 e per l’Inter potrebbe essere un investimento importante ma anche di qualità e che rientrerebbe meglio nei parametri di Oaktree rispetto a Lookman e Nkunku che hanno già diversi anni di carriera alle spalle.