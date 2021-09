Julio Cesar sull’Inter: “Se gioca come sa può arrivare in finale”

Le parole dell'Acchiappasogni

Sull' Inter di Inzaghi l'ex portiere ha poi proseguito: "Quella di stasera non è decisiva come quella partita. Siamo solo alla seconda giornata del girone, c'è ancora spazio per ulteriori match. Ero però a San Siro per la partita con il Real Madrid: ho visto un'Inter molto forte. Secondo me può passare il girone più agevolmente di quanto facemmo noi nel 2010. Ho visto un forte spirito di squadra nei nerazzurri, credo che i tifosi possano stare tranquilli".

"Non sono sorpreso dal rendimento di Dzeko e Lautaro. Quando se ne è andato Lukaku i tifosi erano preoccupati. Edin però ha una fortissima personalità e Lautaro ha grande talento, con ancora un margine di crescita incredibile. Possono regalare grandi gioie. Dove può arrivare in Champions questa Inter? Se il livello sarà sempre quello messo in mostra contro il Real Madrid, io ci credo: può arrivare in finale, basta crederci. L'Inter ha tutto per rivincere ancora, anche in Italia".