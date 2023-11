Juve, continua la FUGA dalle nazionali: un centrocampista lascia il ritiro

Un nuovo giocatore della Juventus lascia la nazionale. Questa volta tocca a Weston McKennie, che ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti a causa di una tendinopatia al ginocchio.

Tuttavia, come riporta Goal.com, il centrocampista farà ritorno a Torino solo a scopo precauzionale: nulla di serio e presenza certa per Juventus-Inter di domenica 26 novembre. Continua, dunque, la fuga juventina dalle nazionali: dopo Locatelli, Miretti e Hujsen, questa volta McKennie. E anche lui, come gli altri, dovrebbe esserci contro l’Inter. Situazione diversa da quella di Bastoni, che ha lasciato Coverciano e salterà certamente la gara contro i bianconeri.