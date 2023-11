Nuovi esami per Bastoni, ansia Inter: “Rischia un mese di stop”

Complice l’assenza prolungata di Benjamin Pavard, ai box almeno sino a fine dicembre, l’infortunio rimediato da Alessandro Bastoni in Nazionale rischia di mettere Simone Inzaghi nei guai. Il tecnico dell’Inter, infatti, dovrà affrontare due tra le trasferte più importanti della stagione senza due terzi della sua difesa titolare, vale a dire contro la Juventus e il Napoli.

Come riportato da Tuttosport, ad inizio settimana il club nerazzurro eseguirà nuovi esami per stabilire esattamente l’entità dell’infortunio del centrale. Bastoni, che mercoledì aveva lasciato il ritiro della Nazionale Italiana, ha infatti avvertito un risentimento muscolare al polpaccio destro. Qualora questo fosse di lieve entità, potrebbe recuperare anche nel giro di due-tre settimane. In caso contrario, se lo stop sarà più importante, i tempi di recupero sono “da calcolare intorno al mese”.

Questa sarebbe senz’altro una brutta tegola per l’Inter che rischierebbe di riaverlo nuovamente a disposizione addirittura dopo la trasferta del 17 novembre a Roma nella sfida con la Lazio. Uno scenario che Inzaghi spera vivamente non gli si presenti davanti per una difesa in questo momento dagli uomini contati (Acerbi, de Vrij, Darmian e Bisseck) che rischia di dover fare gli straordinari nel momento più duro e intenso della stagione.