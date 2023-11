Cuadrado fa gli straordinari ad Appiano: ecco a cosa ha rinunciato

Ci sta mettendo tutta la sua buona volontà, Juan Cuadrado, per cercare di lasciarsi alle spalle un inizio di stagione con l’Inter più simile ad un incubo. L’impatto dell’esterno colombiano nel mondo nerazzurro, già reso complicato dal suo trascorso juventino, è stato infatti penalizzato dall’infiammazione al tendine d’Achille avvertita prima a settembre e successivamente con la ricaduta immediata di ottobre.

L’obiettivo dell’ex Juventus rimane però quello di riscattare un inizio difficile e dimostrare ai suoi nuovi tifosi di poter ancora essere utile nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tra questi rimane lo scudetto, sogno interista che domenica prossima farà tappa a Torino nel big match contro i bianconeri. Un scontro diretto in piena regola contro la formazione che al momento dista due soli punti in classifica alle spalle dei nerazzurri.

Proprio il derby d’Italia è stato messo nel mirino da Cuadrado, che ha così deciso di rinunciare ai tre giorni di vacanza concessi da Simone Inzaghi e sarà ad Appiano Gentile sia oggi che lunedì per proseguire il lavoro di recupero dall’infortunio. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronto martedì al raduno della squadra alla Pinetina e poter rientrare in gruppo entro mercoledì per essere a disposizione nel prossimo turno.