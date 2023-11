Nuovo bomber a gennaio, Fabrizio Romano conferma: “L’Inter ci sta pensando”

Ancora una volta, nella notte Fabrizio Romano ha rivelato una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda l’Inter a gennaio. Secondo il giornalista, infatti, il club nerazzurro starebbe seriamente pensando di aggiungere alla rosa un altro centravanti. Una necessità, questa, legata soprattutto ai problemi fisici accusati da Marko Arnautovic in questa prima parte di stagione.

Per questa ragione, secondo Romano l’Inter starebbe pensando di riaccendere la pista Taremi già a gennaio. Questa la notizia riferita su La7: “Medhi Taremi potrebbe andare all’Inter perché ci sta pensando, ha bisogno di un attaccante in più a gennaio. Arnautovic si è fatto male più volte e Taremi può essere il nome giusto dell’Inter in attacco, uno da tenere d’occhio”.

L’opinione di Passione Inter

Taremi è un attaccante che l’Inter segue ormai da diverso tempo, andato peraltro vicinissimo al Milan la scorsa estate. Dopo le richieste molto elevate avanzate per mesi dal Porto per il suo cartellino, l’attaccante iraniano potrebbe partire a prezzo di saldo a gennaio in vista della scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione con i portoghesi. Un’opportunità che il club nerazzurro potrebbe non farsi sfuggire.