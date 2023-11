Colpo per Arnautovic in nazionale: ci sarà contro la Juventus?

Le condizioni di Marko Arnautovic sono finite di nuovo al centro dell’attenzione del mondo Inter. L’austriaco, infatti, è rimasto a terra dopo un contrasto, nel finale della partita giocata dalla sua nazionale contro l’Estonia.

Fortunatamente, come racconta La Gazzetta dello Sport, l’allarme sembra essere rientrato in poco tempo: Arnautovic, infatti, avrebbe rimediato solamente una botta. Pertanto, non dovrebbe essere in discussione il suo recupero in tempi brevi e, in particolar modo, per la sfida contro la Juventus del 26 novembre.