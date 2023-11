Le ultime da Appiano: terapie al via per Bastoni, torna Calhanoglu

Arrivano novità importanti da Appiano Gentile, dopo gli accadimenti degli ultimi giorni che rischiano di privare l’Inter di alcuni elementi importanti per i prossimi impegni. Contro la Juventus di sicuro non ci sarà Bastoni, che, come riportato da Sky Sport, ha iniziato le terapie per recuperare dal problema al polpaccio.

C’è più ottimismo, invece, per quanto riguarda Calhanoglu, rientrato oggi a Milano dopo i problemi avuti con la Turchia, mentre rimangono dubbi su Cuadrado. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche come Inzaghi abbia deciso di concedere i prossimi 3 giorni di riposo alla squadra, con i tre sopra osservati speciali, che seguiranno programmi specializzati per recuperare.

L’opinione di Passione Inter

L’assenza di Bastoni era certa già da diversi giorni, mentre il recupero di Cuadrado, ma soprattutto di Calhanoglu saranno fondamentali per Inzaghi, per potersi garantire più soluzioni contro la Juventus, vista anche l’emergenza già presente in difesa.