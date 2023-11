Inter, quando torna Pavard dall’infortunio

Si è tornato a discutere nuovamente delle condizioni di Benjamin Pavard nelle ultime ore in casa Inter. Intorno al francese, in realtà, non vi sono grandi aggiornamenti dopo la lussazione alla rotula del ginocchio sinistro rimediata contro l’Atalanta lo scorso 4 novembre. Anzi, al difensore sono stati concessi dei giorni di riposo per rientrare in Francia e trascorrere del tempo con la famiglia.

Alla luce del nuovo stop rimediato in Nazionale da Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi ha perso praticamente due terzi della difesa nerazzurra titolare e dovrà affrontare con ogni probabilità le prossime tre trasferte (Juventus, Benfica e Napoli) con soli 4 centrali a disposizione (Darmian, de Vrij, Acerbi e Bisseck). In attesa di saperne di più la prossima settimana sul rientro del classe 1999, vediamo quando dovrebbe tornare a disposizione anche il francese.

Inizialmente, infatti, erano stati fissati circa due mesi di recupero dall’infortunio al ginocchio per l’ex Bayern Monaco. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, invece, Pavard potrebbe tornare ad allenarsi a partire da metà dicembre. Ciò non significa che Inzaghi potrà contare su di lui, ad esempio, già per la gara del 17 dicembre contro la Lazio. Ma un rientro anticipato potrebbe comunque consentire al francese di trovare spazio negli ultimi incontri del 2023 per arrivare al meglio verso la Supercoppa Italiana di gennaio 2024.