Bennacer contro Calhanoglu: “Non farò come lui, mai all’Inter”

In una recente intervista rilasciata sul canale Youtube di ‘Instant Foot’, Ismael Bennacer ha raccontato come ha vissuto l’addio dell’ex compagno Hakan Calhanoglu nell’estate 2021. Il centrocampista del Milan ha spiegato di aver saputo solo all’ultimo la decisione del centrocampista turco, rimasto comunque negli anni un suo amico fuori dal campo.

Queste le sue parole: “Calhanoglu? Sinceramente non sapevo che sarebbe andato all’Inter. Tutto è stato fatto all’ultimo momento, quando Eriksen ha avuto quel problema. Io sapevo che lui voleva restare al Milan, poi evidentemente non hanno trovato un accordo sul rinnovo. Siamo rimasti amici, ma non in campo: in campo non ho amici, men che meno tra i giocatori dell’Inter. Lo rispetto, certo. Però quando ho visto che sarebbe andato all’Inter – ero in vacanza – ho detto: ‘Ma no! Non può essere vero'”.

Bennacer ha infine sottolineato che, a differenza di Calhanoglu, non vestirà mai i colori nerazzurri: “Personalmente è una cosa che non potrei mai fare. Mai, è impossibile. Ho un tale rispetto verso il Milan. Impossibile, impossibile. L’Inter può offrirmi quello che vuole e fare quello che vuole. Non dico che rimarrò qui tutta la carriera, non si sa mai quello che potrà accadere domani. Ma so già che un domani non andrò mai all’Inter. Questo è sicuro”.