Arnautovic non preoccupa: le ultime sulle sue condizioni

Sul finale di Estonia-Austria, Marko Arnautovic ha rimediato un duro colpo che lo ha tenuto a terra per un paio di minuti, prima di rialzarsi e terminare la gara visibilmente dolorante. Logica apprensione in casa Inter per un calciatore che era rientrato contro il Frosinone dopo un mese e mezzo di stop, dovuto alla distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra (24 settembre).

Tuttavia, dopo un consulto con l’attaccante e con lo staff medico dell’Austria, è emerso che le condizioni di Arnautovic non preoccupano. Come riporta il Corriere dello Sport, si è trattato soltanto di una botta. L’ex Bologna ci sarà già martedì a Vienna, nell’amichevole contro la Germania, prima del rientro alla Pinetina in vista di Juventus-Inter.

L’opinione di Passione Inter

Non tutte le nazionali vengono per nuocere. Al netto dello spavento di giovedì sera, è soltanto un bene che Arnautovic abbia l’occasione di mettere minuti nelle gambe per ritrovare una condizione che, in seguito al lungo stop, non può ancora essere ottimale. Ai 20 minuti contro il Frosinone si sono aggiunti i 45 contro l’Estonia. È auspicabile che il suo minutaggio cresca ulteriormente contro la Germania, in modo da poter contare su di lui a pieno regime per la trasferta dello Stadium di domenica prossima.