Fra le prestazioni degli interisti in Italia-Macedonia, è sicuramente spiccata quella di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo si è reso protagonista di una giocata eccezionale in occasione del secondo gol, con un colpo di tacco vincente per Federico Chiesa. Sui social, però, i milanisti insinuano l’involontarietà del gesto tecnico, esattamente come successo con il tiro di Dimarco contro il Frosinone.

Questo il video: