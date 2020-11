Accadde Oggi – 29 novembre 2003, l’Inter torna a vincere in casa della Juve dopo dieci anni nel segno di Cruz e Martins

Tutte le vittorie sono belle, ma quelle contro la Juve per i tifosi dell’Inter lo sono sempre un po’ di più. Soprattutto quando sono segnate da giocatori amati come Julio Cruz (che nella vecchia signora ha sempre avuto una delle sue vittime preferite) e pongono fine a una lunga striscia negativa che, in casa bianconera, durava ormai da dieci anni. E’ il caso di questa Juve–Inter del 29 novembre 2003, quando, al Delle Alpi, i nerazzurri di Alberto Zaccheroni si sono imposti sulla rivale storica con un netto 1-3. Ad aprire le danze per l’occasione fu proprio l’attaccante argentino, a segno a sorpresa su punizione, che ha poi segnato anche il raddoppio al 69′ spianando così la via per il gol dello 0-3 di Obafemi Martins, festeggiato dall’attaccante nigeriano con la sua caratteristica capriola. Serve solo a rendere meno amara la pillola il gol della bandiera di Montero, che fissa il risultato sull’1-3 sancendo così una vittoria nerazzurra in casa della Juve che mancava dal 21 marzo 1993. Di seguito gli highlights della partita:

IL TABELLINO DELLA PARTITA:

Juventus: Buffon, Thuram, Montero, Legrottaglie, Birindelli, Camoranesi (46’ Di Vaio), Appiah (70’ Conte), Tacchinardi, Nedved (72’ Miccoli), Del Piero, Trezeguet. Allenatore: Lippi

Inter: Toldo, Cordoba, Adani, Gamarra, J. Zanetti, Almeyda, C. Zanetti, Pasquale (89’ Brechet), Van der Meyde (57’ Emre), Cruz (82’ Recoba), Martins. Allenatore: Zaccheroni

Reti: 12’ e 69’ Cruz, 75’ Martins, 89’ Montero

