CdS – Brozovic è guarito e mette nel mirino il Borussia M. La palla passa alla Uefa: la situazione

Alla bella vittoria dell’Inter contro il Sassuolo per 3 a 0, non ha preso parte Marcelo Brozovic. Il croato era stato sottoposto al test di rito pre gara ed era stata riscontrata la debole positività che lo ha costretto a rientrare a Milano in auto. Per lui sono ore di attesa e spera di tornare a disposizione di Antonio Conte in vista del match di martedì contro il Borussia Mönchengladbach, ma deve verificarsi una serie di situazioni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, serve il via libera definitivo dalla Uefa per partecipare alla sfida di Champions League. Il regolamento parla chiaro: chi è guarito dal virus è considerato fuori pericolo e qualora la commissione Uefa fornisca il lascia passare in giornata, allora Brozovic sarà a tutti gli effetti a disposizione del mister. In caso contrario, invece, dovrà sottoporsi nuovamente al test molecolare e dovrà risultare per forza di cose negativo.

Brozovic ha comunque i documenti che testimoniano la sua effettiva guarigione e saranno valutati da una commissione medica di Nyon, come accaduto nei casi di Bastoni, Young, Gagliardini, Radu, Nainggolan e Skriniar.

