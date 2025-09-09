9 Settembre 2025

“Punti dimezzati in un anno”: Juve-Inter è già decisiva

Chivu deve dare subito un segnale

Dopo la sconfitta contro l’Udinese per i giocatori dell’Inter c’è stato subito modo di staccare visto che in parecchi sono volati in diverse zone del mondo per affrontare gli impegni con le proprie nazionali. Tempo poche ore e tutti i giocatori nerazzurri potranno fare ritorno ad Appiano Gentile perché si saranno consumate tutte le gare internazionali.

Una volta rientrano a Milano il gruppo al completo, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu potrà iniziare a preparare per davvero Juve-Inter. La super sfida di sabato pomeriggio è sempre una delle più attese dell’anno da parte delle tue tifoserie e per gli interisti può essere già molto importante per dare un segnale alla stagione.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l‘Inter deve infatti tornare a fare molti punti negli scontri diretti. Due anni fa, nell’annata del 20° scudetto, i nerazzurri raccolsero ben 40 punti contro le big del campionato e questo ha fatto la differenza per riuscire a dominare l’intera Serie A.

L’anno scorso invece, senza il titoli, la squadra di Simone Inzaghi ne fece appena 21, dimezzando così il bottino negli scontri diretti. Chivu conosce questo dato e vuole subito un successo con la Juventus per rilanciare la sua Inter nelle sfide più importanti e decisive del campionato.

