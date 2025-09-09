Oaktree dice basta: 6 giocatori in uscita dall’Inter

Tutti i tifosi dell’Inter sanno bene che il fondo proprietario Oaktree, fin dal momento del suo insediamento ai vertici del club, ha sempre affermato come fosse necessario ringiovanire la rosa della prima squadra e così è stato in parte fatto nel corso dell’ultima estate con gli arrivi di diversi talenti come Sucic, Bonny, Diouf e il rientrate Pio Esposito.

Al contempo sono stati ceduti alcuni giocatori più in avanti con gli anni come Taremi, Correa e Arnautovic ma ce ne sono ancora parecchi che possono salutare a breve. Oaktree infatti ha detto basta agli innesti di over 30 e per questo almeno sei attuali giocatori dell’Inter hanno alte chance di salutare a giugno 2026 per scadenza del contratto.

Come riporta il sito di DAZN, in uscita dall’Inter ci sono diversi giocatori del reparto arretrato. Darmian, Acerbi, Sommer, Di Gennaro e De Vrij sono tutti in scadenza di contratto e rischiano di salutare a fine stagione. Lo stesso discorso vale però anche per Mkhitaryan che è il sesto ed ultimo giocatore con la fine del contratto a giungo 2026.

Lo approfondiamo in questo video: