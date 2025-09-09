Offerta Al-Hilal per Ausilio: l’annuncio sulla scelta finale

Prosegue il fortissimo interesse da parte dell’Al-Hilal nei confronti del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. Il ricco club saudita che lo scorso giugno ha già ‘scippato’ Simone Inzaghi ai nerazzurri con un’offerta faraonica, è adesso intenzionato a replicare la stessa strategia con il dirigente interista. Anche in questo caso, da settimane è stata presentata un’offerta da record per gli standard di un ds.

A riportare nuovi aggiornamenti sulla trattativa, ci ha pensato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Come riferito dal giornalista, nonostante il mercato italiano si sia concluso da più di una settimana, non è ancora arrivata una risposta da parte di Ausilio. L’offerta formulata dall’Al-Hilal nelle scorse settimane rimane valida ed attende solamente una decisione finale da parte del direttore sportivo dell’Inter.

Queste le ultime: “E’ ancora tutto in standby per la situazione di Piero Ausilio. L’Al-Hilal continua ad essere in pressing su di lui, ma la situazione non è cambiata negli ultimi giorni. Non c’è ancora una decisione finale, né da parte di Ausilio né da parte dell’Inter. Chiaramente c’è un’offerta dell’Al-Hilal che è in attesa di capire quale sarà la volontà di Ausilio che potrebbe diventare tra i ds più longevi all’interno di un club. L’Al-Hilal spinge e Ausilio ha questa offerta pronta, ma deve capire quale strada percorrere”.