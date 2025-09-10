Akanji titolare in Juve-Inter: Chivu ci pensa davvero
Il centrale il lizza per una maglia
Da oggi comincia ufficialmente l’avventura di Manuel Akanji come nuovo calciatore dell’Inter. Dopo essere stato a Milano solamente per poche ore lo scorso 1° settembre, giusto il tempo di sostenere le visite mediche e siglare il nuovo contratto nerazzurro, il centrale era dovuto rientrare in Svizzera per rientrare nel ritiro della sua Nazionale.
Quest’oggi, invece, per l’ex Manchester City sarà la prima giornata di lavoro ad Appiano Gentile insieme ai nuovi compagni interisti. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, la possibilità che possa partire da titolare già nel derby d’Italia con la Juventus di sabato pomeriggio è più di una tentazione nelle idee di Cristian Chivu.
Con soli tre allenamenti, dunque, il tecnico rumeno potrebbe preferire Akanji a Bisseck, reduce invece dagli errori mostrati contro l’Udinese. Ad oggi il ballottaggio è apertissimo tra i due difensori, anche se le chance dello svizzero sono incostante aumento.