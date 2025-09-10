10 Settembre 2025

Appiano si ripopola: quanto tornano TUTTI i Nazionali

Il programma dei rientri

Lautaro Martinez in gol con l'Argentina

Si è conclusa finalmente la sosta di questo inizio di settembre riservata agli impegni delle Nazionali. Da ieri, dunque, Cristian Chivu ha finalmente riabbracciato alcuni dei nerazzurri alle prese con le gare di qualificazione al prossimo Mondiale. I primi a presentarsi sono stati i due olandesi de Vrij e Dumfries, insieme a Zielinski e Calhanoglu.

Quest’oggi, invece, sarà soprattutto la giornata di Manuel Akanji, per la prima volta ad Appiano Gentile da nuovo calciatore dell’Inter. Insieme allo svizzero, si rivedranno i cinque italiani convocati da Gennaro Gattuso (Dimarco, Bastoni, Frattesi, Barella e Pio Esposito), reduci dal doppio successo azzurro.

Infine, riecco anche Petar Sucic e Marcus Thuram, con quest’ultimo che si limiterà ad un lavoro di scarico dopo aver giocato dal primo minuto ieri sera contro l’Islanda. A completare gli arrivi sarà Lautaro Martinez, atteso nella giornata di domani dal Sudamerica.

