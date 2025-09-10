L’Inter presenta la terza maglia: è ispirata alla linea Total 90

Questa mattina l’Inter ha presentato ufficialmente ai suoi tifosi la terza maglia che accompagnerà per tutta la stagione i ragazzi di Cristian Chivu. Confermando le indiscrezioni degli ultimi mesi, si tratta di una divisa ispirata all’iconica linea Total 90 firmata da Nike.

Un kit che, come spiegato dal club nerazzurro, “è dedicato a tutte le generazioni di interisti, a chi ha amato la squadra negli anni 2000 e a chi la ama oggi”. Per quanto riguarda i dettagli della nuova maglia, la base è “realizzata nell’iconico Thunder Grey, con distintivi dettagli in Safety Orange che squarciano il grigio tempestoso, percorrendo il colletto, le maniche e il logo del club, evocando le scintille che scoccano nei momenti di genialità. Le maniche sono rifinite con il motivo rétro Total 90, trasportando i tifosi indietro nel tempo”.

A partire da oggi, i tifosi potranno acquistare la terza maglia dell’Inter sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele e Loreto. Sarà il prossimo 21 settembre, invece, che la nuova divisa farà il suo debutto in campo nel match in programma contro il Sassuolo.