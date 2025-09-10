David SVELA: “Colloqui con l’Inter prima della Juventus”

Intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Jonathan David ha rivelato di essere stato davvero seguito dall’Inter nei mesi scorsi. L’attaccante canadese, che in estate ha firmato gratis per la Juventus dopo la scadenza del contratto con il Lille, era stato a lungo un obiettivo dei nerazzurri sul mercato.

Nonostante i contatti avuti tra con l’entourage del centravanti, l’Inter non ha però mai affondato davvero il colpo. I nerazzurri, con ogni probabilità, avrebbero chiuso solamente nel caso in cui fosse partito in uscita Marcus Thuram. Uno scenario scartato dalla dirigenza interista e che ha dunque portato ad un sorpasso della Juventus per David.

A svelare il retroscena di mercato con l‘Inter, è stato lo stesso attaccante nell’intervista per la rosea rilasciata a pochi giorni dal Derby d’Italia: “Quanto sono stato vicino all’Inter? Non così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus”.