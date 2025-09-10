Tudor cambia modulo senza Conceicao: esordio in Juve-Inter

Nonostante gli ultimi esami svolti abbiano escluso lesioni, rimane in fortissimo dubbio la presenza di Francisco Conceicao nel derby d’Italia di sabato pomeriggio tra Juventus-Inter. A pochi giorni dal big match, anche ieri il portoghese si è allenato a parte destando parecchia apprensione nello staff tecnico che cercherà sino all’ultimo di recuperarlo.

Il forfait dell’attaccante, però, sembra essere una possibilità concreta, ragion per cui Igor Tudor sta già valutando un paio di alternative. Senza Conceicao, infatti, la Juventus potrebbe presentarsi contro l’Inter con un aspetto tattico diverso. Sono due i moduli su cui stanno ragionando alla Continassa in questo momento: dal 3-5-2 al 3-4-1-2. In quest’ultimo caso, ecco che potrebbe essere lanciato dal primo minuto uno degli ultimi arrivati a Torino.

Con la presenza di due punte supportate da Yildiz, insieme a David potrebbe partire da titolare Openda. Il belga, secondo Tuttosport, ha qualche chance in più rispetto a Vlahovic di iniziare dal primo minuto. Niente da fare invece per Zhegrova: il kosovaro non gioca dal 14 dicembre e non verrà rischiato dall’inizio in un match così delicato.