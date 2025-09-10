Addio Calhanoglu, il Galatasaray fa QUESTA offerta a gennaio

Non accennano a diminuire le voci di mercato sul futuro di Hakan Calhanoglu, questi rumours vanno avanti da tutta l’estate e per l’Inter è stato un problema non semplice da gestire e nato tutto quanto da dalla presunta lite a distanza (poi smentita) tra lo stesso regista turco e il capitano Lautaro Martinez.

La squadra che per più tempo ha provato a strappare all’Inter il suo numero 20 è sempre stata il Galatasaray. Il club di Istanbul vuole a tutti i costi portare Calhanoglu nel campionato turco e adesso vuole riprovarci nel mercato di gennaio quando riaprirà la sessione di trasferimenti con una nuova offerta.

L’Inter in estate ha chiuso la porta al Galatasaray perché la proposta economica era troppo bassa ma ora, secondo quanto riferito dai quotidiani locali Sabah e Fanatik, a gennaio si può concretizzare davvero l’affare. Lo stesso Calhanoglu assieme ai suoi agenti starebbe cercando di convincere l’Inter a cederlo per 10 milioni di euro (cifra alla portata del club turco) in modo da agevolare un suo addio.