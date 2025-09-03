Gli impegni in Nazionale degli interisti: uno rientra tardi
Ecco quante parte giocano i nerazzurri nella sosta
In casa Inter c’è gioia per la prima chiamata in Nazionale di Francesco Pio Esposito ma in tutto sono ben 13 i giocatori nerazzurri convocati dai rispettivi CT in giro per il mondo. Per Cristian Chivu la speranza sarà ovviamente quella di veder rientrare tutti nelle migliori condizioni dato che alla ripartenza della Serie A ci sarà la sfida con la Juventus.
Il derby d’Italia in casa dei rivali bianconeri sarà sabato 13 alle ore 18:00 e in tal senso non aiuta l’arrivo in ritardo di Lautaro Martinez che giocherà con la sua Argentina l’ultimo match nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10. Il suo arrivo a Milano sarà quindi a poche ore dalla sfida con la Juve e questo non aiuterà la preparazione del match.
Di seguito l’elenco completo di tutti gli impegni dei 13 giocatori dell’Inter che hanno risposto alle chiamate delle proprio Nazionali in occasioni di questa prima sosta del campionato 2025/26 di Serie A:
ITALIA
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Italia-Estonia, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo
Israele-Italia, lunedì 08/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Debrecen
ARGENTINA
Lautaro Martinez
Argentina-Venezuela, venerdì 5/09 ore 01:30 (04/09, 20:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires
Ecuador-Argentina, mercoledì 10/09 ore 01:00 (09/09, 18:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Guayaquil
CROAZIA
Petar Sucic
Far Oer-Croazia, venerdì 05/09 ore 20:45 (19:45 orario locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Torshavn
Croazia-Montenegro, lunedì 08/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Zagabria
FRANCIA
Marcus Thuram
Ucraina-Francia, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Breslavia
Francia-Islanda, martedì 09/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Parigi
OLANDA
Denzel Dumfries, Stefan de Vrij
Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam
Lituania-Olanda, domenica 07/09 ore 18:00 (19:00 orario locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas
POLONIA
Piotr Zielinski
Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam
Polonia-Finlandia, domenica 07/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chorzow
SVIZZERA
Manuel Akanji
Svizzera-Kosovo, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Basilea
Svizzera-Slovenia, lunedì 08/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Basilea
TURCHIA
Hakan Calhanoglu
Georgia-Turchia, giovedì 04/09 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tbilisi
Turchia-Spagna, domenica 07/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Konya