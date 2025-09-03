Gli impegni in Nazionale degli interisti: uno rientra tardi

In casa Inter c’è gioia per la prima chiamata in Nazionale di Francesco Pio Esposito ma in tutto sono ben 13 i giocatori nerazzurri convocati dai rispettivi CT in giro per il mondo. Per Cristian Chivu la speranza sarà ovviamente quella di veder rientrare tutti nelle migliori condizioni dato che alla ripartenza della Serie A ci sarà la sfida con la Juventus.

Il derby d’Italia in casa dei rivali bianconeri sarà sabato 13 alle ore 18:00 e in tal senso non aiuta l’arrivo in ritardo di Lautaro Martinez che giocherà con la sua Argentina l’ultimo match nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10. Il suo arrivo a Milano sarà quindi a poche ore dalla sfida con la Juve e questo non aiuterà la preparazione del match.

Di seguito l’elenco completo di tutti gli impegni dei 13 giocatori dell’Inter che hanno risposto alle chiamate delle proprio Nazionali in occasioni di questa prima sosta del campionato 2025/26 di Serie A:

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Italia-Estonia, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo

Israele-Italia, lunedì 08/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Debrecen

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Venezuela, venerdì 5/09 ore 01:30 (04/09, 20:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

Ecuador-Argentina, mercoledì 10/09 ore 01:00 (09/09, 18:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Guayaquil

CROAZIA

Petar Sucic

Far Oer-Croazia, venerdì 05/09 ore 20:45 (19:45 orario locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Torshavn

Croazia-Montenegro, lunedì 08/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Zagabria

FRANCIA

Marcus Thuram

Ucraina-Francia, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Breslavia

Francia-Islanda, martedì 09/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Parigi

OLANDA

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam

Lituania-Olanda, domenica 07/09 ore 18:00 (19:00 orario locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas

POLONIA

Piotr Zielinski

Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam

Polonia-Finlandia, domenica 07/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chorzow

SVIZZERA

Manuel Akanji

Svizzera-Kosovo, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Basilea

Svizzera-Slovenia, lunedì 08/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Basilea

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Georgia-Turchia, giovedì 04/09 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tbilisi

Turchia-Spagna, domenica 07/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Konya