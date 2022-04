Juve-Inter, De Vrij ci prova per una maglia da titolare

L'olandese è pienamente recuperato

Non solo Brozovic sarà arruolabile per la partita di questa sera contro la Juventus. Anche Stefan De Vrij infatti ieri ha fatto sorridere Inzaghi, dimostrando di essere pienamente recuperato. Quante possibilità ci sono di vedere la difesa titolare questa sera a Torino?

Secondo Corriere dello Sport l'ipotesi di vedere al proprio posto De Vrij non sarebbe poi tanto campata in aria. Inzaghi infatti sarebbe tentato di schierarlo dal primo minuto così da avere in campo i titolarissimi fin dal primo minuto. Realisticamente però è improbabile che il tecnico rischi il giocatore, per quanto prezioso, dopo che ha recuperato al 100% solo ieri dal problema muscolare rimediato contro il Liverpool in Champions League. Contro la Juventus infatti ci sarà l'ultima chiamata per lo Scudetto e sarebbe consigliabile andare sul sicuro: ecco perché quasi sicuramente al posto dell'olandese partirà titolare D'Ambrosio.