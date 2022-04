Mercato – Il Cagliari bussa alla porta dell’Inter per Dalbert: incontro a breve?

Il problema, al solito, è il prezzo

L'Inter non pensa alla finestra di mercato solo per i giocatori in entrata. In estate diversi esuberi, tra membri della rosa e calciatori in prestito, dovranno salutare definitivamente Appiano. Tra questi il brasiliano Dalbert, uno dei fallimenti peggiori delle campagne acquisti recenti. Il brasiliano, che all'Inter non ha mai lasciato il segno, ha trovato la propria dimensione a Cagliari sotto la guida di Mazzarri.