Juve-Inter, le probabili formazioni della supersfida di questa sera

Formazioni ormai delineate

Finalmente il gran giorno è arrivato: Juventus ed Inter questa sera si giocheranno a Torino l'ultima speranza per lo Scudetto. Inzaghi è chiamato ai 3 punti dopo l'ultimo mese terribile che ha fatto sprofondare i nerazzurri al terzo posto. Il tecnico nerazzurro recupera Brozovic, che, smaltiti i problemi fisici, torna titolare in cabina di regia. De Vrij invece, pur essendo tornato ad allenarsi con il gruppo e ad essere convocato, difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Probabile che Skriniar agisca da centrale, con D'Ambrosio sul centrodestra. Delineati invece centrocampo e attacco, con l'unico ballottaggio a destra: Dumfries però sembra in vantaggio rispetto a Darmian. Ecco le probabili formazioni mandate in campo da Inzaghi e da Allegri secondo La Gazzetta dello Sport: