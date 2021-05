Verso Juve-Inter, Kolarov e Vidal ancora a parte. Terapie per Sanchez: c’è ottimismo

Allenamento di scarico questa mattina ad Appiano

L'Inter è tornata subito in campo, all'indomani del 3-1 rifilato ieri sera alla Roma, per preparare la super sfida in programma sabato a Torino contro la Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, allenamento di scarico oggi ad Appiano, con Vidal e Kolarov che hanno lavorato ancora a parte.