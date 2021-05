Lautaro-Conte, pace fatta: il Toro si è scusato dopo Inter-Roma. E oggi grigliata ad Appiano

Il chiarimento con tecnico e squadra già negli spogliatoi di San Siro

Torna il sereno in casa Inter, pace fatta tra Lautaro Martinez e Conte . Come riportato da La Gazzetta dello Sport , già dopo la partita con la Roma, l'attaccante si era chiarito sia con il tecnico che con i compagni di squadra, dopo il battibecco avuto al momento del cambio che ha fatto il giro del mondo.

E non finisce qui, perché la pace verrà anche consacrata con una gustosa grigliata affidata proprio al Toro, che ha mostrato di essere abile al barbecue così come in campo. Un evento che garantirà anche all'intero gruppo di prepararsi alla sfida con la Juventus e rilassarsi in un momento non del tutto facile.