CdS – Finanziamento Inter, Oaktree rilancia: obiettivo il controllo del club

Il gruppo americano ha un piano ben preciso e fa rialzare le proprie percentuali

Nonostante l'accelerata degli ultimi giorni, l'accordo per il maxi finanziamento che consentirà all'Inter di rispettare tutte le scadenze economiche entro fine stagione non si è ancora del tutto chiuso. Difatti, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, in corsa ci sono entrambi i fondi americani: Bain Capital e Oaktree. L'interesse di quest'ultimo, però, sembrerebbe essere spinto non solo al prestito che andrebbe in favore dei nerazzurri, ma da un piano alle radici ancor più intrigante.