Agente Lautaro: “Inter sua priorità, ma rinnovo in stand-by. Hakimi? Dico che rimane”

Parole rassicuranti quelle pronunciate da Alejandro Camaño sui due calciatori

Dopo le immagini di ieri con la sfuriata tra Lautaro Martinez e Antonio Conte al momento della sostituzione dell'argentino, a stemperare un po' gli animi ci ha pensato il nuovo agente del centravanti Alejandro Camaño. Il noto procuratore, che tra gli altri cura anche gli interessi sportivi di Achraf Hakimi, ha infatti rassicurato i tifosi sul futuro di entrambi i calciatori in maglia nerazzurra allontanando le voci di mercato, nell'intervista concessa sulle pagine di gazzetta.it: "Noi siamo tranquilli, ma la situazione attuale dell'Inter ci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare". Tuttavia, a causa del blocco economico del club, per il rinnovo di Lautaro le parti si trovano ancora in una fase di stallo.