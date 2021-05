Social – L’Inter scherza con Lukaku: ecco il regalo di compleanno dei compagni

Ecco il post scherzoso dell'Inter

Nella giornata odierna Romelu Lukaku festeggia il suo 28° compleanno. L'attaccante belga è andato a segno nella partita contro la Roma, arrivando così a 22 gol in campionato. Tramite l'account Twitter, l'Inter ha svelato quale sarà il regalo dei compagni a Lukaku: il club nerazzurro ha scherzato infatti sul tunnel ai danni del belga in allenamento: "Basta con i soliti regali! Per il compleanno di @RomeluLukaku9 i compagni hanno pensato a...". Ecco il post nell'account ufficiale dell'Inter: