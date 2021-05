Dove vedere Juventus-Inter, diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per seguire il match valido per la 37esima giornata di Serie A

L' Inter campione d'Italia andrà ad affronterà la Juventus all'Allianz Stadium sabato alle ore 18, nel match valido per la 37^giornata. Antonio Conte tornerà nello stadio della sua ex squadra e vorrà fare bella figura visto il fascino del match. La Juventus di Andrea Pirlo è in cerca di un posto in Champions League, dopo la vittoria con il Sassuolo .

Juventus-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Sky, su Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet, oppure su NOW TV, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti. Su PassioneInter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sul sito, con interviste ed approfondimenti, e sui nostri canali di YouTube e Twitch, con la nostra radiocronaca e live reaction.