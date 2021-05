I Top&Flop di Inter Roma: la LuLa brilla solo a metà. Vecino e Brozovic una marcia un più

Ancora una grandissima prova dell'Inter di Antonio Conte che riesce a vincere anche contro la Roma per 3-1. La formazione nerazzurra non sembra evidentemente ancora sazia dopo aver già vinto lo scudetto, proprio come lo stesso allenatore leccese che anche ieri sera ha seguito la partita con grande intensità. Una squadra che sembra essersi abituata alla vittoria e che soprattutto nel prossimo turno in trasferta contro la Juventus avrà voglia di centrare un'altra vittoria in questa fantastica stagione. Vediamo intanto quelli che sono stati i Top&Flop del match tra Inter e Roma.