Lautaro Martinez vede la Juventus: “Importante andare a Torino da Campioni d’Italia. Dopo il Siviglia…”

Vincere, vincere e ancora vincere: i campioni d’Italia non hanno ancora finito di scrivere la storia della stagione 2020/21. L’Inter, per la quindicesima volta consecutiva in casa, vince per 3 a 1 contro la Roma, pur senza obiettivi da...

Daniele Najjar

Vincere, vincere e ancora vincere: i campioni d'Italia non hanno ancora finito di scrivere la storia della stagione 2020/21. L'Inter, per la quindicesima volta consecutiva in casa, vince per 3 a 1 contro la Roma, pur senza obiettivi da raggiungere e lo fa meritando ampiamente di portare a casa il bottino pieno.

Protagonista del match, anche se stavolta non in positivo, Lautaro Martinez, il quale è stato sostituito da Conte nel secondo tempo, dopo essere entrato a partita in corso per l'infortunio di Sanchez nella prima frazione di gioco.

Al termine del match il Toro non ha parlato, ma dagli studi di Sky hanno anticipato uno stralcio dell'intervista realizzata con l'argentino nei giorni scorsi e che uscirà venerdì, nella quale si è parlato della prossima sfida alla Juventus, in programma sabato: "Loro è da nove anni che vincono. E' importante andare lì con lo scudetto già nostro. L'anno scorso abbiamo perso una finale, era importante quindi vincere quest'anno. E' significativo andare a Torino avendo già vinto il nostro 19esimo scudetto".