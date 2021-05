Inter-Roma, Ranocchia (Inter TV): “Con Conte tutti si allenano al massimo: contento del mio contributo”

Il difensore: "Le vittorie risultato di quello che facciamo in allenamento"

Sei vittorie e un pareggio con Ranocchia in campo: "Non è un caso (ride, ndr). Sono contento di dare il mio contributo, sta continuando il nostro percorso importante e cercheremo di onorare il campionato fino alla fine. Da quando c'è Conte tutti si allenano per giocare e per farsi trovare pronti, è solo il risultato di quello che facciamo negli allenamenti"