Inter-Roma, Stellini (Sky) chiarisce l’episodio Conte-Lautaro: “Serve a far capire che mentalità vogliamo”

Le parole del tecnico al termine del match

I campioni d'Italia non sono ancora sazi: l'Inter sa solo vincere e, anche contro la Roma, raccoglie 3 punti che vanno ad impreziosire ulteriormente la gloriosa cavalcata di questa stagione. Il 3-1 alla Roma arriva al termine di 90 minuti che non hanno lasciato molti dubbi: la squadra di Conte ha largamente meritato la vittoria, la quindicesima consecutiva fra le mura amiche.

Al termine del match, l'allenatore nerazzurro non ha voluto parlare, al suo posto il vice Stellini ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky: "Conte-Lautaro? E' successa una cosa simile ad un episodio successo a me con il mister 14 anni fa: venni sostituito dopo 20 minuti di partita, l'ho vissuta sulla mia pelle sono cose che succedono perché descrivono ricerca della mentalità che vogliamo. Anche in un momento come questo, può sembrare particolare o quasi assurdo. Ci aspettiamo che tutti entrino in campo dando il massimo, sempre, Lautaro non stava reggendo il colpo. Domani è un altro giorno, è già tutto passato".